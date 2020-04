Margarita del Val, viròloga, creu que no caldrà que es vacuni tota la població contra la Covid-19

Una de les expertes de referència internacional en recerca i virologia, Margarita del Val, ha explicat en una entrevista a RAC1 que “encara no sabem quin percentatge de la població ha desenvolupat una certa immunitat ni la potència d’aquesta immunitat”. Si hi ha una reinfecció entre aquestes persones “aquesta serà molt més benigna”, ha dit.

Del Val, doctora en ciències químiques, bioquímica i biologia molecular, indica que “es calcula que si està immunitzat el 50, 60 o 70% de la població ja no hi haurà fase de pandèmia. Brots, sí, però no pandèmia”. Afegeix que “abans que es trobi la vacuna, una part de la població ja s’haurà immunitzat de forma natural”, conclou.

Margarita del Val coordina diverses investigacions per trobar vacunes contra la Covid-19, un virus que té una “transmissibilitat mitjana, encara que ens sembli que és molt contagiós”.