Margot Llobera per simbolitzar els valors de la Creu Roja

Amb la intenció que sigui “una figura” que ajudi la Creu Roja Andorrana a “fer difusió i comunicar els valors i principis” de l’ONG, l’entitat ha escollit la jove pilot Margot Llobera com a ambaixadora. L’esportista ha manifestat que per a ella és un “honor” aquest nomenament i ha afegit que la seva intenció és “transmetre els valors i donar a conèixer les accions de la Creu Roja” i, especialment, “arribar a les noves generacions perquè seran els futurs voluntaris i socis”.

Llobera ha explicat com durant el confinament, i veient la situació que s’estava vivint, va pensar que havia de fer alguna cosa i es va fer voluntària de la Creu Roja. Això la va portar a repartir menjar entre aquelles persones amb més dificultats, una tasca que li ha permès conèixer “l’Andorra amb manca de recursos”, “la pobresa, un tema del qual no se’n parla”, una experiència que l’ha impactat molt, reconeix.

Ella ha estat una dels 1.934 voluntaris que es van posar a disposició de la Creu Roja per ajudar en el que fes falta. El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha explicat que Llobera “il·lustra” el compromís que moltes persones han tingut amb la Creu Roja i precisament aquesta implicació és un dels aspectes que ha portat l’ONG a escollir-la com a ambaixadora. De fet, ella mateixa destaca que encarna la imatge d'una noia jove “amb valors de lluita” i que un dels missatges que vol transmetre és que “hem d’ajudar-nos entre tots”.

A través d’aquest nomenament, la figura de Llobera serà present en actes i campanyes que la Creu Roja tiri endavant simbolitzant valors com el de la solidaritat, tal com ha explicat Fernández. La pilot és la primera ambaixadora de l'entitat, que no descarta que en un futur es puguin fer altres nomenaments.

Actualment la Creu Roja Andorrana ajuda setmanalment a 55 famílies a través de la botiga solidària, la qual cosa suposa que el repartiment d'aliments i productes de primera necessitat arriba a 144 persones, una xifra que Fernández manifesta que “els entristeix” ja que cal afegir les que reben ajuda de Càritas, del ministeri d’Afers Socials o d’altres entitats. En aquest sentit, ha valorat que es tracta d’un nombre “molt” alt.

D’altra banda, i sobre els seus objectius esportius, Llobera ha manifestat que està aquest any “més a prop” d’obtenir el pressupost necessari per participar en el ral·li Dakar, tot i que ha reconegut que “encara falta” per poder-ho aconseguir. De fet, ha puntualitzat que està a l’espera que es concretin certes ajudes i s’ha mostrat convençuda que el ral·li se celebrarà malgrat la pandèmia.