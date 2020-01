Marsol diu que signaran la ubicació del Cirque du Soleil a l'aparcament Valira només per un any

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat que la ubicació del Cirque du Soleil a l’ aparcament Valira (que encara no està tancada tot i que té “moltes possibilitats” que sigui aquest espai) seria només per a aquest any, de cara a obrir una reflexió sobre un altre emplaçament per al 2021. D’aquesta manera, Marsol ha manifestat que signaran l'acord “per un any” per aquesta ubicació i que per al 2021 caldrà veure què es fa.

La cònsol major ha reconegut que li hagués agradat que aquests espectacles s’haguessin fet en un altre indret i, de fet, ha afegit que van proposar “dos o tres emplaçaments”. “A nosaltres el que més ens agradava era davant del Govern, on esperem que, en un futur molt pròxim, pugui anar el multifuncional”, ha dit Marsol, afegint que ara el que volen és avaluar “si la zona funciona igual de bé” que ho va fer la del Parc Central. Així, des del comú es vol començar a treballar amb l’executiu per buscar une espai per al Cirque du Soleil. "Volem treballar amb una ubicació potser una mica diferent", ha manifestat Marsol, afegint que arran de les eleccions comunals han hagut de tancar la del Valira però que cal reflexionar-hi.

La mandatària comunal també ha destacat que “li agrada complir la seva paraula” i que ja va dir que la de l’any passat era la darrera vegada que es feia l’espectacle al Parc Central, ja que els veïns estaven “saturats” i tocava trobar una altra zona on fer aquest espectacle.