Marsol demana paciència als crítics

Davant la declaració conjunta d'un seguit d'associacions i entitats manifestant la seva "gran preocupació" pel projecte de construcció d'un giny al pic de Carroi, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha tornat a demanar "confiança" i "que s'esperin" a què el projecte estigui definit per pronunciar-se en aquell moment. De fet, ha manifestat que aquest dijous tot just s'han obert les propostes que s'han rebut de dues empreses que han d'assessorar els comuns d'Andorra la Vella i la Massana sobre la redacció del plec de bases del concurs per a la construcció del giny i que, per tant, encara hi ha qüestions que no se saben, entre les quals, quin serà el punt de partida o el recorregut exacte que farà.

D'aquesta manera, i tot i que ha destacat que tothom pot dir la seva, ha manifestat que se li fa "difícil" que algú es pugui oposar a la proposta sense conèixer el seu contingut. "Es manifesten sense saber com serà", ha dit, remarcant que quan es tingui el projecte definitiu s'escoltarà els ciutadans.

"Crec que ara és el moment de tirar endavant el projecte i demano paciència", ha defensat Marsol afegint que la corporació, per a la qual aquesta construcció no tindrà cap cost, creu en el giny i més en moments com l'actual en què es considera que el país necessita "més atractius". Ha afegit, a més, que no ha de comportar "problemes" de contaminació ni tampoc "impacte visual".

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Armengol, que acompanyava Marsol en l'acte per presentar les ajudes als establiments de la parròquia, ha manifestat que des de l'ens els sembla un projecte "molt important" i que pot aportar no només a Andorra la Vella sinó també al país. Ha afegit que "quan es critica cal saber el fons de les coses". "Val la pena tirar-lo endavant", ha conclòs.