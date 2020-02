Marsol es mostra sorpresa perquè creia que "estava tot arreglat" sobre el casino

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha sortit al pas de tota la informació que s'està publicant en referència a la denegació de la llicència per construir el casino a Jocs SA. Ho fa "sorpresa perquè jo creia que estava tot arreglat", explica Marsol, que ho argumenta dient que "la connexió amb la plaça del Poble no era una condició, ja que hi ha un conveni signat que diu que només calia fer-ho si el comú ho demanava". Marsol es mostra decebuda per com s'estan produint els esdeveniments: "Estic molt decebuda i espero que des del CRAJ o des del Govern se'm donin les explicacions pertinents per així poder entendre i valorar el que està passant".

La cònsol major ha reconegut que "no tinc informació directa del que ha passat i perquè el CRAJ ha denegat la llicència". En aquest sentit, Marsol continua amb el seu tarannà positiu en comentar que "no perdo l'esperança que se solucioni i es pugui tirar endavant, ja que encara hi ha recursos que cal estudiar". Segons la cònsol major d'Andorra la Vella, "la informació que jo tenia era que el projecte guanyador complia tots els requisits".

Conxita Marsol no vol entrar en conflicte amb el seu company de partit i ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, però sí que constata que "la connexió amb la plaça del Poble no estava establerta, ho porto dient per activa i per passiva, i és per aquest motiu que sorprèn molt que sigui aquest el motiu per la denegació".

Marsol continua reivindicant que "el casino s'ha de fer a la parròquia d'Andorra la Vella, ja que el primer, el segon i el tercer projecte van escollir la ubicació a la nostra parròquia". La màxima representant del comú d'Andorra la Vella ha estat taxativa al dir que "si no pot ser el projecte de Jocs SA que sigui el segon o el tercer, però de cap manera puc admetre que s'hagi de suspendre o tornar a convocar un altre concurs". Marsol ha afegit que, "si no és així, significaria que alguna cosa s'ha fet malament i realment s'hauria de començar a mirar què és el que ha passat".

Tot i parlar clar, Conxita Marsol no ha volgut deixar-se anar del tot, segons ella "perquè no tinc informació directa" tot i que reclama que "Andorra la Vella té el dret de saber el per què el CRAJ ha pres la decisió que ha pres".