Marsol creu que és "precipitat" pronunciar-se contra el giny al pic del Carroi

“És precipitat manifestar-se sobre una cosa que no coneixes, que no saps com serà el projecte, ni per on passarà”. D’aquesta manera ha valorat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, les veus en contra del giny al pic de Carroi que la corporació comunal vol tirar endavant durant aquest mandat. D’aquesta manera, ha destacat que ja estan analitzant les signatures que li han fet arribar la plataforma contrària al projecte ja que vol saber quantes de les persones que han firmat són de la parròquia, i ha emfasitzat que el comú el que farà serà “escoltar els ciutadans d’Andorra la Vella”.



I és que la ferma voluntat de la corporació és llençar ja aquest concurs. Així, en un parell de mesos es podria convocar per tal que les empreses disposin de quatre o cinc mesos per poder presentar els seus projectes i, així, poder tenir “les propostes a finals d’any” i sotmetre-les a informació pública. L’adjudicació, per tant, ja es faria de cara a l’any que ve tot i que Marsol s’ha volgut “mostrar prudent” i no donar dates definitives.



La cònsol major ha incidit en el fet que el que es treu ara a concurs és la primera fase, la que va des d’Andorra la Vella al pic de Carroi i que si el comú de la Massana volgués afegir-se i treure també a concurs la part que va fins a Pal Arinsal seria “perfecte”. “A bodes em convides!”, ha expressat Marsol sobre la possibilitat que la Massana fes el tram fins a l’estació d’esquí, ja que d’aquesta manera Andorra la Vella esdevindria peu de pistes. De totes maneres, ha destacat que aquesta segona fase no depèn ja del comú d’Andorra la Vella i que la corporació comunal el que està fent és treballar en el tram que li pertoca.



Un cop es tinguin aquestes propostes se sotmetran a exposició pública i “llavors els ciutadans es pronunciaran”, ha dit, subratllant que el comú tindrà en compte l’opinió dels que siguin de la parròquia.