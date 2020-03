Martínez Benazet, aïllat després de tenir contacte amb un contagiat

Com ja és habitual, el ministre portaveu, Eric Jover, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han comparegut per actualitzar les xifres i les mesures vinculades a la crisi de la Covid-19. Aquest cop, però, ho han fet de manera separada ja que el ministre de Salut es troba confinat a casa seva després d’haver tingut contacte amb una persona amb Covid-19. Concretament, el possible contagi es va produir durant una reunió que Martínez Benazet hauria tingut amb un anestesista que tenia coronavirus. Jover ha anunciat que, a partir d’ara, les dues rodes de premsa que l’executiu ofereix diàriament es dividiran temàticament: l'una versarà sobre la situació sanitària i l’altra, sobre temàtica general.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha detallat que la xifra, sense estar actualitzada les darreres hores, es manté en 53 positius, cinc dels quals es troben a l’hospital i un d’ells és a l’UCI; 46 persones més estan confinades a domicili i unes altres 42 es troben pendents de saber si tenen Covid-19. Més detalladament, ha explicat que hi ha quatre casos pendents de resultat al centre sociosanitari El Cedre, i una quarantena sota sospita. Per evitar la transmissió al centre, el ministeri de Salut ha decidit ubicar tots els positius en una sola planta i la resta de residents en un hotel. Val a dir que alguns hotels del país s'han posat a disposició del Govern per cedir les seves instal·lacions.

Martínez Benazet ha admès que el CAP de la Sardana, a Andorra la vella, està tancat perquè “hi ha dos infermeres amb sospita de contagi i fins que no hi hagi la logística suficient romandrà fora de servei”; i a la residència Salita s'està seguint l'evolució d'una persona, també, sota sospita.

El ministre ha manifestat que la majoria de transmissions del virus s’han produït en persones vinculades al sector de la salut o l’atenció al públic que s’han contagiat assistint a turistes que portaven la Covid-19 i “també perquè els andorrans són una població viatgera”. Ha remarcat que “l'inici de l’epidèmia ha estat molt explosiu, però creiem que les mesures que s’han pres són les adequades per intentar contenir-la”. Preveu que hi ha haurà més casos positius vinculats a El Cedre, als professionals de la salut, i arrel del contagi a l’escola de batxillerat, però “esperem que un cop hagi passat el període d’incubació, s’anirà aplanant la corba”.

D’altra banda, Martínez Benazet ha mostrat la seva preocupació perquè l’arribada de material sanitari queda bloquejat a la frontera. “Estem en contacte amb organismes internacionals per a que els productes de protecció ens arribin al país”, ha assegurat. En relació amb això, el ministre ha explicat que algunes farmàcies del Principat s’han posat en contacte amb l’executiu per cedir el material sanitari del que disposen.

En marxa la llei de l’estat d’alarma

Per la seva banda, Jover ha confirmat que en paral·lel a la llei de mesures urgents, que entrarà per la via urgent, l’executiu també treballa en un projecte de llei associat a l’estat d’alarma. Ha assegurat que “dotarà al Govern de més eines en casos d’emergència per poder tornar a la normalitat el més ràpid possible”. El que fa aquesta llei és desenvolupar l’ article 42, on s’identifiquen les catàstrofes naturals, “com la que ens trobem ara”, i permetria requisar béns materials, limitar o prohibir la circulació de persones, vehicles i mercaderies, i limitar el consum d’articles de primera necessitat.

Per trobar una solució a la situació dels temporers, el Govern ha habilitat, a la seva pàgina web, un formulari que hauran d’omplir i on es recollirà la seva informació personal i situació; ha indicat que l’han d’enviar a info.tramits@govern.ad o a temporers@govern.ad, i els ha demanat que “activin al més aviat possible el retorn al seu país”.

En relació amb el programa que el ministeri d’Educació va posar en marxa per mantenir l’ ensenyament dels alumnes via telemàtica, Jover ha informat que s’han fet 101 demandes, 73 de les quals són alumnes que necessitaven dispositius, 15 requerien connectivitat a Internet i 13, una combinació de les dues. En relació amb això, el Govern, de manera coordinada amb totes les AMPAS, està gestionant les beques menjador per a que les famílies puguin recuperar la despesa econòmica d'aquests dies. S’ha previst que les associacions siguin les que retornin a les famílies els diners que hagin avançat.

Per acabar, Jover ha destacat que la mobilitat interna s’ha vist disminuïda un 78%, i s’ha registrat menys del 10% d’entrades i sortides de vehicles a les fronteres.