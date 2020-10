Martínez Benazet s'erigeix en el pal de paller del Govern

El cap de Govern, Xavier Espot, ha multiplicat aquest dilluns la seva presència als 'mèdia', després d’un cap de setmana de crítiques a l’executiu, pel tancament d’establiments de la restauració just el dia abans de l’allau de turistes per la festivitat espanyola. Si a primera hora del matí responia a la trucada de la ràdio pública per assegurar que el Govern té dades empíriques que justifiquen el tancament dels bars, a la tarda ha comparegut des de casa seva, on està aïllat voluntàriament durant deu dies per haver estat en contacte amb un positiu per Covid-19.

Curiosament, doncs, cap de les dues compareixences ha estat presencial perquè compleix aquest aïllament voluntari. També s’ha confinat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, perquè un membre de la seva família ha donat positiu, tot i que les proves que li han practicat a ell han donat negatiu.



Qui sí està aïllat per haver donat positiu per coronavirus és el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, tot i que “presenta una simptomatologia lleu”, segons ha dit Espot.



Així doncs, a l’espera que el cap de Govern acabi aquesta setmana de complir els deu dies d’aïllament, i si no dona positiu en la propera prova, és el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui de manera involuntària s’ha erigit en la cara visible i la veu del gabinet de l’executiu. Ha estat ell sol qui ha comparegut presencialment aquest dilluns a la sala de premsa de l’edifici governamental per informar de les darreres dades sanitàries i de contagis.



L’anècdota de la roda de premsa l’ha protagonitzat el mateix ministre quan ha estossegat repetidament i davant el silenci dels periodistes ha explicat que està “constipat” i que s’ha fet una prova que ha donat un resultat negatiu de Covid-19.