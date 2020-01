Mas: “El Pas de la Casa serà una prioritat”

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha emfasitzat que el Pas de la Casa serà una prioritat per a la nova majoria. Així, ha destacat que els temes del poble dependran directament dels cònsols, que estaran “a disposició de tots els ciutadans”. A més, ha manifestat que cada setmana s’hi desplaçaran. Mas ha concretat que tancar la propera concessió de l’estació d’esquí és un dels punts sobre els quals començaran a treballar ja de manera immediata i que tenen previst poder-se trobar amb Saetde per abordar la qüestió. "És molt important que tanquem la propera concessió", ha manifestat. A més, volen impulsar un parc infantil al poble encampadà i per aquest motiu, ja la setmana passada, es va signar un conveni amb l’ajuntament de Porta perquè aquest projecte tiri endavant.

Pel que fa a la proposta perquè l’aparcament de la plaça Coprínceps pugui ser soterrat, la cònsol major ha manifestat que es tracta d’una infraestructura que pot tenir un “cost molt elevat” i que cal "planificar" les diferents inversions a través del marc pressupostari per als quatre anys de mandat.

Mas ha fet aquestes declaracions en la inauguració de la 28a edició del Saló de la Infància i de la Joventut que ha ‘viatjat’ des d’Encamp fins al Pas de la Casa. Així, al llarg del cap de setmana els més menuts de casa en podran gaudir al Centre esportiu del poble encampadà. Aquest ha estat el primer acte oficial per a la nova cònsol des que va prendre possessió del càrrec, i ha manifestat estar “molt contenta” per aquest fet. A més, s’ha mostrat convençuda que es podran superar els 7.000 visitants que la cita es va marcar després que a Encamp hagin participat 6.310 persones.



La principal novetat del saló al Pas de la Casa, ha comentat Mas, és la realitat virtual, molt centrada en el món de l’esquí, a més de la pista americana. També hi ha una ludoteca per als més petits, i a més, divendres i dissabte s'han programat espectacles infantils. Diumenge es rebrà la visita dels Reis d'Orient. La cònsol major encampadana ha manifestat que aquest saló pot ser “un reclam després de l’esquí” per a tots aquells que estiguin passant uns dies al Pas de la Casa i ha recordat que hi ha un abonament comú per les tres jornades o un individual per a cada dia.



D'altra banda, Mas també ha manifestat que ja s’han definit els presidents de les diferents comissions i que els noms es faran oficials en la sessió de consell de comú del dia 16.