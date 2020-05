Mascareta, material d'un sol ús i cita prèvia, algunes de les mesures de les perruqueries

Tal com va anunciar aquest dilluns el cap de Govern, Xavier Esport, les perruqueries seran un dels sectors que podran aixecar la persiana en l'inici de la tercera fase a partir del dilluns 18 maig. "Estàvem esperant amb candeletes aquesta notícia i la necessitàvem", ha manifestat el president del gremi de perruquers, Manel Rodríguez. Tot i així, la reobertura implicarà diversos protocols tant de mesures d'higiene com sanitàries o de distanciament, al ser un servei on hi ha un contacte molt directe entre persones. Així, entre les mesures hi haurà l'ús de mascaretes, de material d'un sol ús o la cita prèvia.

En aquest sentit, Rodríguez ha declarat que el Govern encara no els ha indicat quins protocols hauran de seguir, però ha manifestat que creuen que s'agafaran com a referència els d'Espanya i França i se seguiran mesures similars. "Pensem que es basarà en el document de l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica d'Espanya (STANPA)". Per tant, el president del gremi ha confirmat que es requerirà cita prèvia i també que hi haurà una separació entre clients. "Dependrà molt de les perruqueries i salons, però n'hi haurà molts que hauran de posar mampares per poder mantenir aquestes distàncies".

D'altra banda, Rodríguez considera essencial l'ús de mascareta però no en canvi el de guants i peücs pels clients. "Crec que seria més necessari portar peücs als supermercats o en establiments d'alimentació que no a les perruqueries". Quant als guants, ha declarat que mentre hi hagi una bona higiene de mans, l'ús de guants no hauria de ser necessari ni obligatori. A més, ha afegit que sempre hi haurà extrems, ja que segons ha pogut saber, a Espanya hi ha perruqueries que apliquen totes les mesures a la perfecció i n'hi ha altres on la seguretat és la justa. El que sí que ha confirmat és que tot el material haurà de ser d' un sol ús o s'haurà de poder rentar a més de 60 graus entre clients per a desinfectar-lo. En aquesta línia, ha indicat que això podria implicar un cost extra del servei perquè molt material, com el de seguretat i sanitari està apujant moltíssim el preu i hi ha escassetat.

Finalment, des del gremi asseguren que esperen una gran quantitat de clients a l'inici però manifesten que estan preocupats per quan passi aquesta novetat. "Ara apagarem el foc però després ja veurem com ens va amb la crisi econòmica que s'està generant", ha comentat Rodríguez, qui ha conclòs que el problema el tindran després d'aquests primers dies.