La Massana adapta l’arribada de Ses Majestats

Els Reis d’Orient arribaran, com sempre, a la Massana, a lloms de cavall. La diferència respecte a anys anteriors és que no faran un recorregut pels carrers sinó que una entrada directa a la plaça de les Fontetes, on hi haurà muntat l’escenari. El comú instal·larà al voltant de dues-centes cadires, repartides per la plaça, on estaran esperant els infants. Els nens aniran pujant d’un amb un –o per grups familiars– a saludar els Reis. Justament, la proximitat sempre ha estat la característica de la celebració massanenca, on s’ha intentat que tots els infants puguin parlar una estona amb els mags.



Mentre els infants esperen el seu torn, hi haurà accions d’animació perquè passin una estona divertida. “Amb aquest sistema volem assegurar la distància entre els assistents i fer passar una bona tarda als nens, ja que tindran com sempre, la seva estona amb els Reis, i l’espera no se’ls hi farà tan llarga”, explica el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné. L’arribada dels Reis serà a les cinc de la tarda, i amb aquest acte es tanca el programa de festes.