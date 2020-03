La Massana ajorna la data del límit per presentar l'impost sobre rendiments arrendataris

El comú de la Massana indica a través d'un comunicat que l' impost sobre rendiments arrendataris es pot presentar de forma telemàtica, descarregant la declaració a la web del comú i enviant-la degudament signada a finances@comumassana.ad o portant-la al Servei de Tràmits. Ara bé, com que es desaconsella sortir de casa, el comú acceptarà la presentació de l'original un cop s'aixequin les mesures de contenció del coronavirus i establirà una nova data límit per a la seva presentació. A més, han assegurat que el moment de tancar concursos, si es considera adient, s'analitzarà poder allargar els terminis.

Des del comú informen que hi ha hagut una davallada dels usuaris del Servei de Tràmits. Tot i la recomanació de quedar-se a casa i fer les consultes via telefònica o per internet, hi ha hagut ciutadans que han continuat desplaçant-se fins al comú.

D'altra banda, després de l'anunci per part dels set comuns de l'anul·lació del servei de recollida d' objectes voluminosos, el servei de via pública ha hagut de recollir diversos mobles, matalassos i electrodomèstics. El comú remarca la prohibició de deixar residus de gran volum al carrer i recorda que la deixalleria estarà tancada. En aquest sentit, per tal d'evitar punts de concentració de gent, s'han clausurat berenadors, parcs infantils i el camí Ral.