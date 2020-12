Els amos de gossos de la Massana hauran de portar aigua per netejar les miccions

L’obligació de portar una ampolla d’aigua per netejar les miccions dels gossos és una de les modificacions de l’Ordinació sobre l’ús de les vies, dels espais públics i del medi natural, aprovada aquest dimecres en sessió del consell de comú de la Massana. La normativa també inclou la prohibició d’embrutar els espais públics, realitzar la prova per determinar el genotipatge i facilitar la identificació dels animals a requeriment dels agents de circulació o del medi.

També s’ha afegit un article que obliga als propietaris de bars i restaurants a instal·lar cendrers a l’entrada de local i s’insta als usuaris a dipositar-hi les burilles per evitar embrutar els carrers i voreres.

Una novetat destacada de l’ordinació fa referència als incompliments de la normativa per part de menors d’edat. Es preveu que en lloc de pagar una sanció els menors puguin fer treballs per la comunitat per reparar els danys ocasionats. La naturalesa de l’activitat tindrà relació amb els fets comesos pel menor i sempre d’acord amb els tutors.

També s’ha incorporat un article referent a l’acampada. A partir d’ara, caldrà tenir una autorització quan se superin les tres tendes i es podrà exigir una fiança que cobreixi les despeses de recollida d’escombraries i de restauració del medi natural en cas d’incompliment de les obligacions.

La cònsol menor, Eva Sansa, ha volgut remarcat que hi ha altres punts que no són nous però que cal matisar i emfatitzar ja que repercuteixen en l’harmonia a la via pública. És el cas de l’obligació dels propietaris de treure la neu i el glaç del tros de voravia que toca la seva façana. També ha recordat l’obligació d’efectuar la tria selectiva dels residus.

El pressupost del 2021, un 4% inferior

Un altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del pressupost per al 2021, que se situa en 13,9 milions d’euros, un 4,1% inferior a l’exercici anterior. El conseller de Finances, Jordi Areny, ha exposat el projecte, "basat en la contenció de la despesa corrent i en la prudència a l’hora de valorar els ingressos, ja que la situació està marcada pels efectes econòmics de l’epidèmia". Areny ha remarcat que s’ha dissenyat un pla d’inversions per donar cobertura a les prioritats de la parròquia. Es destinaran 2,3 milions a projectes com l’eixample de carreteres secundàries (633.566 euros), l’acondicionament de l’abocador (263.6549 euros) o l’adequació i embelliment de l’entrada del parc natural del Comapedrosa (210 mil euros). No obstant, “en funció de l’evolució de la crisi sanitària, es podria modificar el pressupost i anar augmentant les inversions, a través de modificacions pressupostàries”, afirma Areny. El conseller ha remarcat l’esforç per reduir la despesa corrent i la prudència a l’hora de preveure els ingressos.

Pel que fa a l’execució de l’actual exercici, s’ha presentat la liquidació del tercer trimestre, que presenta un superàvit de 4,4 milions d’euros. Com ha explicat Areny, aquest superàvit s'explica perquè no s’han pogut fer totes les inversions previstes, a causa de la pandèmia, tot i que a final de l’exercici se n’haurà pogut executar un 70%. Una dada positiva que ha posat en relleu Areny és que “la recaptació dels impostos ha estat superior al previst a causa de l’augment de població i de l’obertura de negocis". Per tant, "crec que hem de valorar que moltes persones hagin decidit portar a la Massana el seu nucli d’interessos”, ha dit.