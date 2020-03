La Massana modifica els horaris del bus parroquial

Tenint en compte la reducció de la mobilitat a causa de les mesures decretades pel Govern per tal de frenar la propagació del coronavius, el comú de la Massana ha modificat els horaris del bus parroquial i ha suprimit una línia.



D'aquesta manera, tal com informen des de la corporació comunal, la línia M3, que surt de la Massana i recorre Escàs, Sispony, Anyós, l'Aldosa i torna cap a la Massana, tindrà un únic recorregut, a les 8.45 hores; la línia M4, que va en ordre invers (la Massana, l'Aldosa, Anyós, Sipony, Escàs i la Massana) sortirà a les 7.15 hores, les 8.15 hores, les 13.05 i les 14.05 hores.



Pel que fa al servei de la Massana a Arinsal, la Línia M1 (la Massana, Erts, Arinsal) sortirà només a les 10.35 hores, mentre que en sentit contrari la sortida serà a les 10.50 hores. I la línia M2, de la Massana a Pal, queda anul·lada després de comprovar que en la majora de trajectes no s'ha registrat cap passatger. Des del comú destaquen que els canvis s'han fet tenint en compte l'opinió de l'empresa adjudicatària, que ha fet una enquesta als usuaris habituals.



El comú destaca que en cas d'urgència, s'ha de trucar al 321.400 i incideix en què cal només fer desplaçaments que estiguin justificats.