La Massana obre les inscripcions per les activitats d'estiu

El comú de la Massana ha dissenyat una àmplia oferta d' activitats d'estiu per als infants de la parròquia. En total, s'ofereixen les mateixes places que en els anys anteriors, unes 120 per setmana i l'organització dels grups es planificarà d'acord amb les directrius de seguretat que es fixin des del Govern. Així, les inscripcions s'obriran el proper 11 de juny i es faran de forma esgraonada, ja que els dos primers dies seran per fer les inscripcions a les Setmanes Temàtiques mentre que del 15 al 19 de juny es faran les inscripcions per als Esports d'Estiu, cada dia per a un grup d'edat, tal com informa el comú a través d'un comunicat.

"Després de tants mesos a casa, entenem que els nens necessiten divertir-se i realitzar el màxim d'activitats a l'aire lliure", ha declarat el conseller d'Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet, qui ha remarcat que des del comú es va posar l' operativa en marxa amb la contractació de monitors i planificant les activitats quan "encara no sabíem com s'haurien de portar a terme perquè enteníem que les famílies tindrien la necessitat d'aquest servei". Per tant, els Esports d'Estiu es portaran a terme entre el 2 de juliol i el 7 de setembre i es combinaran diferents disciplines a l'aire lliure, excursions, jocs i activitats de lleure.

D'altra banda, les Setmanes Temàtiques presenten novetats i enguany s'amplien fins a deu. En aquest sentit, continuen les setmanes de natura, de bicicleta, Màster Xef, Rock School, Shakespeare i Step up la Massana. Com a novetats, hi haurà l'atletisme, bàsquet i vòlei i també hi haurà una setmana de costura. Totes les activitats estan obertes a tots els infants de la Massana i des del comú indiquen que les famílies que tinguin alguna dificultat econòmica disposen d' ajuts socials.