La Massana es queda en serveis mínims

El comú de la Massana considera que la tasca dels operaris de la via pública i dels agents de circulació és imprescindible i, per aquest motiu, ha decidit mantenir els serveis, tot i que amb una reducció del personal del 50%. Pel que fa als serveis de via pública, treballarà un equip de sis persones, que es dedicaran sobretot a la desinfecció del mobiliari urbà, voreres i accessos.

Pel que fa als agents de circulació, el comú considera que és un servei essencial, ja que és el primer cos a arribar quan hi ha qualsevol accident. Així mateix, es distribueixen entre tres agents al matí, tres a la tarda i dos a la nit, amb l'objectiu de garantir l'harmonia a la via pública. També s'ha habilitat el telèfon 164, disponible les 24 hores, per atendre qualsevol incidència.

Pel que fa al servei de Tràmits, tota l'administració ha fet una crida perquè els ciutadans tramitin només gestions urgents. En el cas de la Massana, l'horari és de les 8.30 a les 14 hores. Les persones que requereixen ajuda social, a més, poden trucar al departament de l'Àrea Social al telèfon 736 925.

D'altra banda, la corporació ha comunicat que continuen havent-hi casos d'incompliment de la norma de no deixar residus voluminosos a la via pública. El comú remarca la prohibició, ja que la deixalleria està tancada i el servei de recollida s'ha anul·lat temporalment. Per a qualsevol urgència es pot trucar al 362 301 on s'atendrà aquells casos que estiguin degudament justificats.