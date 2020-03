La Massana reitera la prohibició de dipositar objectes voluminosos a la via pública

El cap de Via Pública del comú de la Massana, Marc Pujol, ha tornat a demanar aquest dijous a la població que respecti la prohibició de no deixar objectes voluminosos al carrer, ja que "en aquests moments tenim tasques molt més importants a fer com netejar i desinfectar el mobiliari urbà". Així doncs, des de la corporació es recorda que l'incompliment d'aquesta ordinació comunal pot comportar sancions que se situen entre els 100 i els 500 euros.

A través d'un comunicat, el comú de la Massana ha recordat que l'equip de via pública comença la jornada laboral a les sis de la matinada, i una de les primeres tasques que han de dur a terme aquests dies és la retirada de matalassos, mobles i altres objectes voluminosos, "tot i que s'ha advertit repetidament que està prohibit".

El servei s'ha anul·lat fins que s'aixequin les mesures implementades pel Govern per frenar el coronavirus. Per aquest motiu, tampoc funciona el servei de cita prèvia. De totes maneres, enfront de determinats casos d'urgència, el comú posa a disposició dels ciutadans el telèfon 362 301 perquè s'hi faci arribar les demandes.