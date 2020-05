La Massana reobre tot un seguit de serveis

La Massana ha anunciat aquest divendres la reobertura d'un seguit de serveis. D'aquesta manera, la primera de les obertures ha estat la dels berenadors de la parròquia, que ja han quedat oberts seguint les pautes marcades per Protecció Civil.



El pròxim servei que obrirà portes serà l’ oficina de turisme, el proper 1 de juny. El comú de la Massana recorda que aquest espai té la missió d’informar i assessorar els turistes però també el públic local. Al dia següent, 2 de juny, reobrirà la deixalleria comunal de les Valls del Nord i el Centre d’interpretació del Comapedrosa.



En tots els casos serà obligatori l’ús de mascareta, la neteja prèvia de les mans amb hidrogel i el manteniment de la distància de seguretat.



D’altra banda, l’equip de l’ esplai es traslladarà a les escoles per donar aquest servei 'in situ' i evitar al màxim el contacte entre grups d’infants. Se seguirà el protocol establert pel Govern per tal de coordinar l’operatiu.



Pel que fa a la biblioteca comunal Antoni Morell, seguirà les mateixes pautes que la resta de biblioteques del país i, de moment, obrirà el servei de préstec.



El camí Ral continuarà tancat al pas de vianants, per garantir la seguretat, fins que acabin els treballs de manteniment.