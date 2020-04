La Massana tanca la liquidació del 2019 amb un superàvit de més de 245.000 euros

El comú de la Massana ha tancat la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 amb un superàvit de 245.308 euros. Durant la sessió de consell de comú celebrat de forma telemàtica, el conseller de finances, Jordi Areny, ha explicat que alguns crèdits s'han pogut finançar amb romanent de tresoreria.

El pressupost de despeses s'ha situat en 16,3 milions d'euros, mentre que el pressupost d'ingressos puja a 16,6 milions. La dada més significativa en comparació amb l'exercici anterior és l'augment de les inversions en un 20%, situant-se en 4,2 milions d'euros. Durant la sessió, també s'ha explicat que no s'ha executat tota la partida prevista, ja que algunes obres no es van poder executar per no adequar-se als requisits pressupostaris dels concursos o per no haver-se finalitzat, i per tant, s'han reconduït a l'actual exercici. Per tant, a 31 de desembre del 2019, l'endeutament consolidat se situa en 14,4 milions d'euros.

Pel que fa a la situació actual, el comú ha aprovat l' ordinació que recull les mesures que aplica la corporació dins la seva plantilla de treballadors. En aquest sentit, les jornades dels treballadors segueixen els mateixos criteris que els treballadors del sector privat. Quan es posi fi a la crisi, el comú plantejarà com es poden fer les vacances i en cap cas es retribuiran les hores extres que s'hagin fet des del 14 de març i durant la resta del 2020. "Estem molt satisfets amb la bona resposta de tot el personal del comú", ha afirmat la cònsol major, Olga Molné.

D'altra banda, en la sessió també s'ha aprovat el compromís de despesa anual que el comú fa a EMAP per un import de 340.000 euros per a poder fer noves accions per reactivar el sector quan s'aixequi el confinament. A més, el comú també ha aprovat la continuïtat de l'hora gratuïta als aparcaments del Farré Negre i de la Closeta.