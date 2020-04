Material sanitari i 200.000 euros de la mà de Macron

El copríncep francès, Emmanuel Macron, ha fet arribar una carta al cap de Govern, Xavier Espot, per informar-lo que després de la demanda feta per Andorra en relació a material sanitari, serà resposta favorablement i també aprofita per fer-li saber que farà una donació de 200.000 euros al fons de solidaritat creat per l'executiu.

En la missiva, Macron destaca que des que va tenir coneixement de les necessitat de material sanitari que havia expressat el Govern es va posar en contacte amb el ministre de Solidaritat i Salut, Olivier Véran, per "examinar amb la més gran atenció" la petició feta. I afegeix que en el context sanitari actual "tant delicat" és per a ell una "gran satisfacció" anunciar que el ministre ha respost de manera favorable a una part de les demandes andorranes.

En la carta el copríncep francès afegeix que és "conscient i molt sensible a les dificultats que Andorra haurà d'afrontar" i per aquest motiu anuncia que, a banda dels mitjans compromesos, ha donat instruccions als seus serveis a Andorra per a la donació de 200.000 euros al fons governamental.

I conclou que està "molt atent a l'evolució de la situació a Andorra" i expressa que els seus serveis estan a la disposició de l'executiu per ajudar a "lluitar contra aquesta pandèmia". Finalitza la seva missiva assegurant a Espot "tot el suport personal en aquesta prova" i mostra la solidaritat de França cap a Andorra.