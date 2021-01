Mc auto Escudella

'Reinventar-se o morir', diu la dita, i el comú d'Encamp no estava disposat a enterrar enguany la popular escudella de Sant Antoni. El plat tradicional s'ha repartit entre la població, però d'una manera diferent: a través d'un 'Mc Auto' escudellàire situat a la plaça dels Arínsols, on aquest diumenge al matí s'han instal·lat dos punts de distribució per fer el repartiment de l'escudella, sense baixar del vehicle.

El comú ja tenia preparades 1.500 racions, degudament envasades, i repartides en bosses de fins a quatre 'plats'. Les olles no han pogut bullir al mig de la vila, però l'adaptació de la festa ha permès que els ciutadans poguéssin gaudir, a les seves cases, d'aquest dinar tan emblemàtic. Tal com ha explicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, -que minuts abans havia recollit també la seva bossa d'escudella-, "el que volem és fer totes les festes populars i la vida amb normalitat, però tenint en compte totes les restriccions que estem vivint a causa de la pandèmia".

Pensant en la gent més gran que no podia desplaçar-se en cotxe, la cònsol major ha explicat que se'ls va contactar dies abans per oferir-los portar l'escudella a domicili o recollir-la a l'oficina d'Andorra Turisme de la parròquia.

Al Pas de la Casa s'han repartit al voltant de 500 racions i el punt de distribució ha estat la plaça de l'Església. En aquest cas, però, l'escudella s'ha pogut recollir a peu seguint un recorregut d'entrada i sortida senyalitzat per evitar encreuaments. Cada persona podrà recollir, també, un màxim de quatre racions. "Tenint en compte que només són 500 i que moltes persones al Pas no tenen vehicle, hem cregut que era la millor manera de seguir amb la tradició", ha recalcat Mas.

Val a dir que ha estat l'empresa BioBio, situada a Encamp, l'encarregada de fer les 2.000 racions que s'han repartit en total, i n'ha fet també per a celíacs. L'escudella de Sant Antoni es va començar a celebrar el 1987, quan una colla de voluntaris del poble (molt d'ells membres de l'antiga Unió Profoment i Turisme) van cuinar la primera escudella a la plaça del Consell. A Encamp es cuina l'escudella popular el diumenge més proper a Sant Antoni Abat, i al Pas de la Casa el diumenge següent; enguany, però, serà el dia 17 de gener als dos llocs a partir de les dotze del migdia i fins a exhaurir les existències.

Sant Miquel de la Mosquera als plats commemoratius de l'edició 2021

Els plats de ceràmica i les culleres tradicionals, que l'edició d'enguany incorporen la imatge de Sant Miquel de la Mosquera, es poden comprar a les oficines de turisme i al Servei de Tràmits d'Encamp i el Pas de la Casa, i a les dependències del departament de Cultura i Afers Socials a la Valireta, en l'horari habitual. El preu dels dos estris commemoratius és de vuit euros.

L'escudella s'ha mantingut com una tradició ininterrompuda fins als nostres dies. Actualment organitza la festa el departament de Cultura amb l'ajuda de les padrines i el jovent de la parròquia, tot i que de manera excepcional, aquest any s'ha adaptat el format per complir amb les restriccions sanitàries.