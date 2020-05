Menys ingressos hospitalaris durant el 2019

L' hospital Nostra Senyora de Meritxell va registrar l'any passat un total de 7.467 ingressos, una xifra inferior als 8.235 que es van donar l'any anterior. Aquest volum d'activitat va suposar una ocupació dels llits convencionals del 81% (83,2% el 2018). Segons consta en la memòria d'activitat del SAAS feta pública aquest dimecres, l'estada mitjana d'aquests pacients al centre hospitalari va ser de 5,1 dies, una xifra lleugerament superior als 4,6 registrats al 2018.

Segons aquestes mateixes dades, cal destacar que l' activitat quirúrgica va suposar un total de 2.803 intervencions amb ingrés i 1.234 que es van realitzar a través de cirurgia major ambulatòria. En els dos casos, l'activitat registrada és lleugerament inferior a la del 2018, quan les intervencions amb ingrés van ascendir a 2.955 i les cirurgies majors ambulatòries es van situar en 2.023. D'altra banda, cal destacar que l'any passat es van registrar 467 parts, quatre més que el 2018.

On sí que s'ha donat un increment d'activitat ha estat a Urgències de l'hospital, on els pacients visitats van ser 40.569. Aquesta xifra suposa un increment de 2.531 visites més. En canvi, els pacients atesos al Pas de la Casa van ser 127 menys que l'any 2018. Així, si bé el 2019 se'n van atendre 1.533, l'any anterior la xifra s'havia elevat a 1.660. Quant a les consultes externes, cal destacar que han augmentat aquest 2019, situant-se en 47.389 front les 45.362 de l'any anterior.

També s'incrementen les visites als centres d' atenció primària; així, el 2019 se'n van registrar 112.729 front les 108.475 que hi havia hagut l'any precedent. En canvi, les visites a domicili van baixar ja que se'n van fer 9.715 front les 9.960 de l'any 2018. Cal destacar, a més, les 3.431 de visites del metge del CAP del Pas de la Casa.

Més residents al Cedre

A la memòria del SAAS també consten dades del Cedre, on l'any passat hi va haver 131 residents i 26 ingressos al programa Respir, un programa destinat a què les famílies puguin descansar a través d'un ingrés temporal del seu familiar al centre sociosanitari. A més, hi va haver 20 usuaris al centre de dia. Les xifres el 2018 havien estat de 124 residents, 15 ingressos al Respir i 25 usuaris al centre de dia. Per tant, el 2019 el Cedre va tenir set redients més que l'any precedent i un increment destacat en el programa Respir, amb onze persones més. En canvi, hi va haver cinc usuaris menys al centre de dia.