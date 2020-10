L'escola de Meritxell assegura que va seguir els protocols arran dels presumptes maltractaments del 2014

Davant l'inici, aquest dimecres, al Tribunal de Corts, de la vista oral a les dues treballadores auxiliars de l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM), actualment Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, per presumptes maltractaments a dos usuaris l'any 2014, l'entitat comunica que va actuar seguint els protocols corresponents per tal de protegir els usuaris atesos.

En aquest sentit, un cop rebuts els testimonis de mala praxi, es va procedir de manera immediata a fer la denúncia dels fets a la policia en representació de la junta rectora i d'acord amb el protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP). La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell vetlla per proporcionar la millor atenció a les persones ateses amb el millor equip qualificat. La primera finalitat de la institució, tal com expliquen a través d'un comunicat i reconeixen els seus estatus, és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, promovent la seva dignitat i garantint els seus drets, i generar-los oportunitats per a una vida plena.