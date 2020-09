Meritxell amb limitacions

Enguany el Dia de Meritxell també serà atípic per la irrupció de la pandèmia. El Govern ha anunciat aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que s'han hagut de modificar les celebracions habituals que tenen lloc cada 8 de setembre "per acostar-nos més a les mesures sanitàries". Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, queden anul·lades les misses que tradicionalment se celebren a les 7.30, les 9 i les 19 hores, ja que només es mantindrà l'Eucaristia solemne de les 11 hores. L'homilia, com ja és habitual, estarà oficiada pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, al Santuari de Meritxell, a Canillo. Un dels punts que cal destacar, a més, és que l'entrada no serà lliure, ja que segons ha indicat Jover, "només es podrà accedir sota invitació", que s'encarregaran de repartir les rectories als ciutadans de les diferents parròquies.

Tot i les restriccions, el portaveu del Govern ha assegurat que de les 7 a les 21 hores hi haurà un servei d'autobús gratuït per tots aquells ciutadans que es vulguin acostar a la basílica, malgrat que romandrà tancada al públic entre les 10 i les 13 hores. Les parades per on passarà el bus seran a Torrent Pregó, a la rotonda de Meritxell i al poble de Meritxell.

Així, per tal de prevenir contagis, hi haurà personal acreditat que s'encarregarà de controlar el límit d'aforament i que s'estiguin respectant totes les recomanacions sanitàries. Pel que fa a la representació governamental a la missa del matí, també es veurà reduïda. Jover ha recordat, però, que totes aquelles persones que no disposin d'una invitació per accedir al Santuari, podran seguir l'homilia en directe a través d'Andorra Televisió.

Malgrat que l'escenari actual és complex, el ministre portaveu ha animat la ciutadania a "mantenir aquesta celebració" que, "malauradament", també està experimentant els efectes col·laterals de la pandèmia.