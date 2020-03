Merkel considera Andorra una "excepció" en el tancament de fronteres de la UE

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha celebrat la decisió presa per la Comissió Europea de tancar les fronteres a tota la UE per evitar un major contagi de la Covid-19. Així doncs, en el seu relat retransmès aquest dimecres per Catalunya Ràdio, Merkel ha reconegut que hi haurà països amb els quals caldrà fer algunes excepcions, com pot ser el cas d'Andorra.

Aquestes declaracions donen més força a les afirmacions que darrerament ha estat fent el ministre portaveu, Eric Jover, en què ha assegurat reiteradament que Andorra no tancarà els seus accessos amb els països veïns i, en cas que així fos, es garantiria al 100% el trànsit de mercaderies, de treballadors fronterers o de tots aquells andorrans que es troben fora del país, sigui per motius escolars o laborals.