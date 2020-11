Més de 2.600 euros recaptats a la primera edició Pop Art Contra el Càncer

La primera jornada Pop Art Contra el Càncer, que va tenir lloc el 19 d’octubre passat, Dia mundial contra el càncer de mama, ha aconseguit una recaptació total de 2.686 euros. Aquesta xifra procedeix de la venda de polseres, arracades i mascaretes en les dues parades que l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) va tenir instal·lades al llarg del dia a la plaça Rebés d’Andorra la Vella i a l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany, davant de sengles oficines de Vall Banc, patrocinador de l’esdeveniment.

En aquesta primera edició del Pop Art, es venien aquests productes i s’oferia informació d’Assandca als interessats i a partir de migdia es feien diferents 'show-arts' d’elaboració d’arracades i personalització de mascaretes i a la tarda es va elaborar un mural commemoratiu de la lluita contra el càncer de mama, dedicat a la primera metgessa nord-americana titulada, Elizabeth Blackwell. Segons informen des d'Assandca, tot i que les polseres solidàries, dissenyades per MO com en anys anteriors, es van esgotar, queden les últimes unitats de les arracades i mascaretes creades per Ingrid Rossell i Emma Regada, i el mural, que l’artista Cristina Llanas va pintar en directe durant la jornada, també està a la venda.

Aquesta tasca se centra actualment en una cartera de serveis als pacients i famílies dins dels condicionaments de la Covid-19, a la qual s’han afegit darrerament noves modalitats virtuals i presencials d'activitat física i un servei de 'microblading'. A més, l’entitat està sempre oberta a atendre les necessitats que els assenyalin pacients i famílies.

Assandca ja va proposar diferents activitats artístiques el 2018 amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama. Llavors, i sota el títol 'Medicina i música', Maria Rosa Gutiérrez Grau va explicar els fonaments de la musicoteràpia, les bases neurofisiològiques de l’efecte de la música en el cervell i la seva aplicació en l’oncologia. La conferència va anar seguida d’un concert de jazz a càrrec de Pedro Cornago Trio. I la plaça Rebés de la capital es va presentar 'Invencibles', una escultura de l’andorrana Emma Regada que vol homenatjar totes les dones que lluiten contra la malaltia.

Vall Banc i Assandca mantenen des de 2017 un conveni de col·laboració que preveu la celebració de tres grans esdeveniments repartits al llarg de l’any. El primer és la jornada sobre alimentació durant el tractament del càncer 'La paella el mànec', que es desenvoluparà el mes de febrer amb motiu del Dia mundial contra el càncer. El segon és 'Andorra contra el càncer', un esdeveniment solidari de lleure, salut i esport previst per a la primavera. I el tercer és el que se celebra al voltant del Dia contra el càncer de mama, que en edicions anteriors ha comptat amb la participació d’especialistes mèdics i assistencials i que enguany ha tingut un nou format centrat en l’expressió artística.