Més de 21.000 euros per a l'allotjament a l'hotel Cèntric de positius per coronavirus i personal sanitari

El Govern ha hagut de fer front al pagament de 21.387,28 euros relatius al cost que ha suposat l'allotjament de diversos padrins amb Covid-19 i també del personal sanitari a l'hotel Cèntric, adaptat durant la crisi sanitària per a atendre usuaris dels centres sociosanitaris. Així s'ha fet públic aquest dimecres a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Aquesta reubicació va tenir lloc fa gairebé dos mesos per evitar que hi hagués un major nombre de contagis entre la gent gran que viu en aquests centres.

Tal com va informar aquest dimarts l'executiu, dels 94 usuaris del centre sociosanitari Salita, deu han estat derivats al Cedre, disset estan a casa i catorze romanen a l'hotel Cèntric.

D'altra banda, el BOPA també ha fet pública l'adjudicació definitiva del servei addicional de transport intercontinental urgent de material mèdic, de protecció i de detecció ràpida contra la Covid-19 per un import que supera els 78.000 euros. La contractació, que s'ha fet de manera urgent a la societat DSV Air & Sea SAU, ha permès fer arribar a Andorra els tests d'anticossos necessaris per completar les dues onades del cribratge poblacional, així com proveir al país de material de protecció contra el virus. Tots dos pagaments, per tant, ascendeixen fins als 99.426,85 euros.