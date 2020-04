Més de 2.400 autònoms demanen deixar de pagar la cotització a la CASS

El ministre portaveu, Eric Jover, ha detallat, en l'habitual roda de premsa per actualitzar les dades sobre l'impacte del coronavirus, l'acollida que han tingut les mesures del primer paquet de la llei òmnibus relacionades amb la CASS. Així, ha destacat que 1.024 autònoms han sol·licitat la reducció de la cotització a què es podien acollir fins al nivell del salari mínim. Altres 2.424 han demanat la suspensió completa de la cotització de què es podien beneficiar. I, finalment, 2.583 empreses han demanat que el Govern es faci càrrec de la part patronal de la cotització a la CASS, és a dir, del 15,5%. En aquest sentit, Jover ha manifestat que per exemple aquest darrer element pot suposar un impacte de 10 milions d'euros al mes.

D'altra banda, ha concretat que les subvencions que FEDA i Andorra Telecom atorguen als usuaris en forma de reduccions de les tarifes sumaran entre els mesos de març i abril 3,2 milions d'euros. Així ha recordat que 3.007 empreses o autònoms s'han beneficiat de les accions de FEDA, un 77% que tindran l'exempció total de la factura i la resta (23%), una reducció del 80%, tal com ja havia informat aquest dijous la parapública. Durant aquest període, ha afegit Jover, també s'han rebut 46 sol·licituds de fraccionament i 400 demandes d'ajornament. Per tant, el càlcul és que l'import que pugui suposar això entre els mesos de març i abril sigui de 2,4 milions d'euros, als quals caldria afegir els 885.000 euros que suposarien les mesures aprovades per Andorra Telecom. Aquest ajuts de la companyia han beneficiat 6.019 empreses o autònoms. Un 90% han demanat l'exempció completa de la tarifa de telefonia fixa, internet i connectivitat i un 10% el descompte del 80% per les mateixes tipologies.



Pel que fa als crèdits tous, Jover ha detallat que l'import demanat ja s'eleva a 385 milions d'euros corresponents a un total de 1.422 peticions. 772 ja han estat resoltes, 670 han estat estimades i 102, denegades. En concepte de funcionament s'han concedit ja ajudes per valor de 56 milions d'euros i 2,3 milions més han estat concedits per a refinançament.

D'altra banda, i quant a les queixes de l' Associació de contractistes d'obra (Acoda) sobre la manca de planificació sobre quan podran tornar a l'activitat, el portaveu de l'executiu ha reiterat que el Govern ha intentat informar el sector "de manera transparent" i ha reiterat que el ministre d'Economia treballa en obrir certs sectors però "no amb un calendari" a la mà sinó amb "criteris objectius". I sobre el retorn d'aquesta activitat o d'altres a la normalitat, ha manifestat que cal esperar al programa sobre el qual treballa el ministeri d'Ecomomia. El que sí que ha avançat el ministre portaveu és que l'impacte que consideren, en unes primeres estimacions, que pot tenir la situació actual en el PIB és d'un 5% però amb "matisos" ja que "la crisi no està acabada".