Més de 300 casos atesos per violència de gènere en deu mesos

El servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere ha atès entre els mesos de gener i octubre d’aquest any un total de 311 casos de dones maltractades, una xifra superior a la de l’any passat i que ve donada, molt especialment, pel “repunt” que es va registrar durant el confinament, uns mesos que tal com ha posat en relleu la cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, van ser un “detonant” perquè afloressin certes relacions tòxiques. Després d’aquests mesos d’intensa activitat, el volum de casos atesos ha tornat a les xifres d’abans del confinament. Cal destacar que els 311 casos atesos han patit maltractament psicològic, ja que sempre que hi ha violència de gènere, es dona aquest tipus, i 190 l’han patit físic. Pel que fa als perfils de les víctimes, cal destacar que un 37% tenia entre 28 i 39 anys; un 27% entre 40 i 51 anys i un 15% entre 18 i 27 anys, una dada que indica que aquesta violència afecta molt especialment dones joves amb la qual cosa cal defugir la idea que aquest tipus de problemàtica està superada o que la violència “només afecta a dones grans”, tal com ha subratllat Porras.

Cal destacar que dels 311 casos atesos per l’equip, 160 són nous, 108 corresponen a dones que estan sent ateses des d’anys anteriors i 43 són casos reoberts, és a dir, dones que ja havien estat ateses i que han tornat al servei. Cal destacar que pel que fa als nous, són fins a l’octubre 45 més que l’any passat. La gran diferència es dona en els mesos d’abril, maig i juny quan els casos nous han estat 70 front els 36 de l’any passat. Tal com s’ha esmentat en els 311 casos es va donar violència psicològica i en segon lloc es troba la física. En altres 174 casos es van donar violència social; en 139, econòmica i en 69, sexual. Aquest darrer tipus és el que costa més d’identificar, ja que hi ha dones que no són conscients que s’està produint i costa que l’identifiquin.

Pel que fa als perfils de les víctimes, tal com s’ha esmentat, hi ha un percentatge molt elevat que es troben per sota dels 51 anys. Cal afegir que un 31% estaven casades; un 31% separades; un 28% solteres i un 4% divorciades. Un 64% eren dones actives; un 13% estava a la recerca de feina i un 10%, de baixa. Pel que fa a la parròquia de residència, un 34% vivien a Andorra la Vella; un 25% a Escaldes-Engordany i un 15% a Encamp.

Un 52% d’aquestes dones han demanat ajuda a l’equip per iniciativa pròpia, és a dir, que no han estat derivades d’altres serveis, una dada que es confirma des de fa quatre anys i que mostra, segons Porras, que “el servei està consolidat i és conegut”. En canvi, cal destacar el fet que continua sent baix el percentatge de dones que presenten denúncia contra l’agressor. Així, un 64% no ho van voler fer. La cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat destaca que és “complicat” que les dones denunciïn però que el més important és que trenquin la relació, un fet que s’ha donat aquest any en un 71% dels casos.

El servei ofereix diferents tipus d’ajuda a les dones i així, per exemple, 55 han pogut gaudir de justícia gratuïta; 276 han gaudit d’assessorament jurídic; 97, psicològic i 53 dones i 83 infants han fet seguiment maternoinfantil. A més, s’han atorgat 156 prestacions econòmiques a 104 famílies per un import de 159.069 euros i que han servit per ajuts per a necessitats bàsiques; per a extraescolars i guarderies; per al procés de recuperació o per a cobertura sanitària.

Altra de les dades que ha facilitat Porras indica que setze famílies han pogut gaudir dels recursos de pisos d’acollida de què disposa l’àrea.

Porras ha exposat el fet que les casuístiques donades durant el confinament han estat més complexes, és a dir, que els casos han estat més complicats, així com la seva atenció, tenint en compte les circumstàncies. També ha valorat el fet que sigui “un drama” que la violència es doni entre dones tan joves i ha incidit en el fet que precisament per això des de l’àrea es treballa no només en l’atenció dels casos sinó també en la conscienciació i la prevenció. En aquest sentit, ha destacat el pla de sensibilització als centres escolars que s’ha aprovat aquest any i que preveu diferents accions. També ha esmentat el protocol que s’ha impulsat amb Acció Feminista i amb els comuns, que se suma als que ja hi ha aprovats amb altres actors. En aquest sentit, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha explicat que amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones s’ha editat un vídeo en què s’incideix en el missatge dels diferents actors implicats en la lluita contra la violència de gènere més enllà del servei. També s’han fet unes 500 mascaretes per a adults i 250 per a infants de color lila i el llaç blanc.

També s’ha anunciat que en la propera reunió de la comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica s’aprovarà la creació de la comissió de treball estratègic en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica, amb l’objectiu de tenir una estructura administrativa tècnica transversal en l’àmbit de la violència envers les dones i la violència domèstica.

30 homes atesos en el programa de relacions no violentes

I pel que fa al treball amb els agressors, Porras ha destacat que actualment 30 homes estan seguint el programa per a la promoció de relacions no violentes, al que poden accedir per iniciativa pròpia o derivats per la Batllia. En el marc d’aquest projecte, ha assegurat Porras, no només es dona atenció a aquests homes sinó que també s’impulsen accions de conscienciació i preventives, com la xerrada sobre masculinitats que es va fer al mes de setembre.

A l’últim, qüestionat sobre un suposat cas d’abusos a una menor per part dels seus progenitors que ha transcendit als mitjans de comunicació, Filloy ha destacat que es va tenir sospites fa uns mesos però que quan van tenir lloc les declaracions no es va concloure que hi hagués aquests abusos. El cas, però, va seguir i ara es tenen proves que hi pot haver aquests suposats abusos.