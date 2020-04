Més demanda d'ajuda a Càritas

Des que va començar la crisi sanitària per la Covid-19, Càritas ha vist incrementat el volum de persones que demanen ajuda per diferents qüestions, ja sigui per necessitats alimentàries, per obtenir roba i fins i tot per rebre suport emocional. Així ho detalla el president de l'associació Amadeu Rocamora, que detalla que un cop passats els primers dies de l'inici de la crisi, cada vegada són més les persones que demanen ajuda ja que estan "passant situacions difícils".

Tot i que Rocamora comenta que són diverses les demandes d'ajuda que estan rebent, cal destacar el suport que Càritas està donant als temporers que resten al país a l'espera de tornar als seus països. D'aquesta manera, i en col·laboració amb el Govern, aquesta setmana ja s'han atès 40 peticions a les quals s'ha respost donant lots d'aliments per passar quinze dies. En aquest sentit, Rocamora detalla que els han facilitat aliments com conserves, pasta o oli, que no caduquen de manera immediata, i que també se'ls ha facilitat uns vals perquè puguin adquirir productes frescos. En circumstàncies normals, detalla Rocamora, el Banc d'aliments dona atenció a unes vint famílies, una xifra que posa en rellevància les 40 atencions que s'han hagut de fer aquesta setmana. També detalla que aquesta actuació ha estat també excepcional quant al format, ja que el més normal és que les ajudes es donin per setmanes i no per quinzenes.

Tret d'aquesta atenció als temporers, Rocamora detalla que l'increment de casos que han d'atendre des que va començar la crisi estaria xifrat en uns 35, que s'han dirigit a l'ONG per sol·licitar diferent tipus d' ajuda, tal com s'ha detallat.

A més, des de Càritas han ajudat també en l'equipament del personal sanitari que ha arribat des de Cuba, per tal que poguessin tenir roba adequada a la meteorologia del país. D'aquesta manera, gràcies a les donacions d'algunes empreses o bé amb la roba que es tenia al Rober, s'ha pogut ajudar aquests professionals.

Rocamora recorda que l'ONG ha adaptat el seu funcionament a la situació de crisi sanitària i que, per tant, s'està prioritzant l'atenció telefònica o telemàtica. En el cas concret dels lots que s'han distribuït als temporers, des del Banc d'aliments han treballat de manera coordinada amb Afers Socials, que és qui ha gestionat que arribessin a les persones que els necessitaven. D'aquesta manera, des de l'ONG incideixen en què la gent es desplaci el mínim possible i recorden que els poden contactar a través del telèfon o del correu electrònic.