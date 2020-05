Més de 45.000 euros per les despeses a l'hotel Fènix

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) recull les despeses de l'hotel Fènix, on durant aquesta crisi sanitària s'hi han reubicat alguns residents i personal sanitari procedents dels centres sociosanitaris com a mesura de protecció contra la Covid-19. Així, l'import per aquest allotjament en matèria d'urgència per la crisi generada és de 45.261,04 euros. A més, l'edicte matisa que el termini d'execució d'aquesta adjudicació és fins que el Govern decreti la fi de l'actual crisi sanitària. Cal recordar que, des de mitjans de març, l'hotel acull a padrins de la residència el Cedre, els quals es van reubicar per evitar contagiar-se del coronavirus. A més, durant aquest temps, també s'hi va aïllar personal sanitari positiu de la Covid-19.



Per altra banda, el Govern també ha fet pública una adquisició de material de protecció a l'empresa The Lucky Company per un import de 315.715,40 euros, que corresponen principalment a mascaretes quirúrgiques, guants de protecció i polaines. L'executiu també ha anul·lat parcialment l'adjudicació definitiva del subministrament de material mèdic contra la Covid-19, que en concret són respiradors artificials. Així, l'import final adjudicat és de gairebé 360.000 euros i no els més d'1,4 milions que s'havien decretat en l'adjudicació inicial. En la mateixa línia, des del Govern també s'ha anul·lat una part del subministrament de material de detecció ràpida. En aquest cas, s'anul·len 79.200 euros, i l'import final adjudicat es redueix a 1.425.6000 euros.