Més de 300.000 euros en material sanitari des del març i durant l'estiu

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha fet públic aquest dimecres una sèrie d'adjudicacions directes per part del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) relacionades amb l'adquisició de material sanitari per tal de fer front a la pandèmia des del seu inici i també durant el període estival. Entre d'altres, les adjudicacions tenen a veure amb el transport de resultats d'analítiques PCR a territori espanyol, l'adquisició de material de protecció i tubs per a la recollida de mostres, o diversos kits per detectar la malaltia. Tot plegat suma una quantitat que arriba fins als 310.287,22 euros.

Per a l'adjudicació més antiga cal remuntar-se als mesos de març, abril i maig, quan pel transport de mostres a diferents laboratoris del territori espanyol per obtenir resultats de les proves PCR ha suposat un cost que frega els 32.000 euros. La xifra més alta està relacionada amb l'adquisició de material de protecció, que es va fer a les empreses Comercial Renoir (47.900 euros), Farmaban (14.210,24 euros), Medine Internacional Iberia (53.250 euros), Mountain Rescue (21.209,10 euros) i Tacklen Medical Technology (16.500 euros), per un import total de 153.069,34 euros.

Entre les adjudicacions també destaca el proveïment de dos-cents tubs per a la recollida de mostres TMA durant el mes d'agost per al laboratori clínic de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, que ha suposat un cost de 48.200 euros. L'adquisició de cinc panells Bioire Plus Covid-19 durant el mes de juliol també ha provocat una inversió per part del SAAS que se situa gairebé en els 16.000 euros.

Des del centre hospitalari també es va fer una contractació directa durant el juliol per a obtenir la quantitat de vuitanta kits Xpress SARS-CoV-2, una adquisició que ara demana l'abonament de 29.680 euros. Per últim, durant els mesos de maig i juny també es va rebre una important quantitat de reactius PCR per a poder posar en pràctica la política de cribratges del Govern. El preu d'aquesta compra ascendeix fins als 31.600 euros.