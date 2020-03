Més de 26.000 euros recaptats a través de trucades

El fons de solidaritat porta recaptats 96.000 euros. Des de l'executiu han volgut agrair les donacions i la solidaritat de la gent, ja que els diners serviran per cobrir despeses sanitàries i també per ajudar al col·lectiu de la gent gran. En aquest aspecte, la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat ha donat 4.000 euros i l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional ha fet una donació de 10.000 euros. Per altra banda, el portaveu del Govern, Eric Jover, ha declarat que a través dels SMS amb la paraula AJUDA al 828 es porten recaptats més de 26.000 euros.