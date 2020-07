La Creu Roja no renuncia a un centre sociosanitari per a padrins

El volum de feina a què ha hagut de fer front la Creu Roja Andorrana no ha parat de créixer en els darrers temps. Així, a l'increment de l'activitat que ja es va registrar el 2019, aquest any caldrà afegir el que ha suposat la mobilització de l'ONG per fer front a l'emergència sanitària i a la posterior crisi econòmica i social. L'entitat ha intentat "anticipar-se" als problemes que es poden donar i, d'aquesta manera, han volgut donar resposta a les necessitats existents. D'aquesta manera, per exemple, han dut a terme recentment una col·lecta d'aliments que va acabar amb la recollida de 13 tones que estan destinades a la botiga solidària que vol ser un complement a la feina que es fa des d'altres entitats com Càritas i que es mantindrà "el temps que faci falta", tal com ha comentat el director general de l'ONG, Jordi Fernández. Des de l'ONG es plantegen continuar impulsant la feina que han dut a terme fins ara en les diferents àrees i fins i tot manifesten estar preparats per un possible "rebrot", tal com ha comentat el president, Josep Pol. Malgrat això, no renuncien a nous projectes com pot ser posar en marxa un centre sociosanitari per a padrins, una fita "ambiciosa" que es marquen a "mig termini".

Tal com s'ha comentat, l'activitat de l'ONG no ha parat de créixer i ha estat especialment intensa durant la crisi del coronavirus, quan s'han arribat a mobilitzar 1.934 voluntaris que han fet un total de 65.389 hores; s'han realitzat 3.110 trucades preventives a padrins; s'han fet 902 assistències domiciliàries i 1.113 serveis de transport sociosanitari. A més, des de l'ONG han repartit 4.232 àpats a domicili.

I si bé la xifra que s'ha registrat aquest any és important, l'any passat ja hi va haver un creixement de la feina feta. Així, es van fer més hores de voluntariat i més serveis socials i de transport sociosanitari, entre d'altres. Cal destacar que fins a 1.626 persones es van beneficiar de la intervenció de l'àrea de social, un 10% més que l'any anterior. De fet, el centre de coordinació va gestionar 31.000 trucades, de les quals el 85% eren de seguiment. També ha augmentat la xifra de persones que fan servir el servei de teleatenció domiciliària, concretament en 59 usuaris.

Pel que fa a les hores dedicades pels voluntaris, l'any passat es van superar les 13.000, la qual cosa suposa un increment del 13%. La Creu Roja Andorrana va veure també incrementada la xifra de socis al llarg del 2019. D'aquesta manera la xifra va quedar en gairebé 3.000, concretament 2.962. Aquesta és la principal font d'ingressos de l'ONG i, de fet, l'any passat va representar una quantitat de 207.901 euros.

El transport sociosanitari també va viure un increment dels serveis del 4%, sent especialment important l'augment de serveis individuals, un 119%.

Quant a la promoció d'activitats i accions a favor de la salut pública, cal destacar l'assoliment de la fita de més de mil donacions de sang, concretament van ser 1.310. Tal com ha comentat Pol moments abans de l'inici de l'assemblea de la Creu Roja en què s'han comentat aquestes xifres, l'increment registrat el 2019 "és bastant considerable" i això fa que des de l'ONG s'estigui "molt orgullosa" de tot el que es va poder fer.