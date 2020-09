Més formació al personal comunal per actuar en casos de violència de gènere

El ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i els set comuns han signat aquest dimarts un protocol per a la prevenció i l’actuació en casos de violència de gènere. El titular de la cartera d’Afers Socials, Víctor Filloy, ha destacat la importància d’aquest acord tenint en compte la “ proximitat” dels comuns a la ciutadania, amb la qual cosa aquest fet els pot servir per detectar casos que d’altres maneres potser passarien desapercebuts. A través d’aquest protocol, que forma part de la guia de col·laboració i que se suma a d’altres que s’han signat amb altres actors com la policia, s’establiran les bases per a l’actuació i la derivació de casos de violència de gènere. En aquest sentit, Filloy ha destacat la rellevància d’aquest acord, ja que d’aquesta manera el personal comunal tindrà “molt clars” els passos que han de donar davant un cas de violència.

En el marc d’aquest protocol, un dels vessants més importants serà la formació que els treballadors comunals rebran. De fet, ara el Govern treballa amb la Universitat d’Andorra per tancar-la i, al mateix temps, es definirà també qui hi participarà. El ministre d’Afers Socials ha subratllat el fet que “totes les institucions” estiguin unides en aquesta lluita contra la violència de gènere i que no hi hagi “joc polític”.

La cònsol major de la Massana, Olga Molné, que aquest dimarts presidia la reunió de cònsols, ha emfasitzat la proximitat amb els ciutadans que tenen els comuns i ha celebrat que “gràcies a aquest protocol se sabrà com actuar en cada cas”. Al seu torn, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat que gràcies a la formació que rebran els professionals es podran detectar casos que potser en altres circumstàncies “no es veurien” i ha recordat que els comuns tenen departaments com les cases pairals o els punts joves on es poden revelar situacions de violència de gènere.

Llei òmnibus d'agricultura i ramaderia

També s’ha reunit amb els cònsols la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que ha exposat l’avantprojecte de la llei òmnibus d’agricultura i ramaderia. Tal com ha explicat Molné, Calvó els ha demanat que designin una delegació per fer aportacions en aquest projecte de llei que els cònsols veuen, ha dit Molné, com “molt important” tenint en compte el pes del sector en certes parròquies. La cònsol major de la Massana ha detallat que el text servirà per crear un entorn legislatiu amb estructures adaptades al sector; per fomentar la raça bruna; augmentar la tinença de ramats ovins i, en definitiva, per fomentar règims de producció de qualitat, potenciar la innovació i reforçar les polítiques públiques.

Els cònsols també han acordat que en un període de deu dies es tindran tancades les propostes sobre la llei de creació de l’ institut de l’habitatge. Tal com han comentat tant Marsol com Molné els comuns ja han fet aportacions i ara s’acabarà d’elaborar aquest document “únic que serà una suma de propostes” de les diferents corporacions, segons Molné.

Durant la reunió també s’ha acordat que el proper Congrés de turisme de neu i de muntanya es faci a Canillo, que és la parròquia que l’havia d’acollir aquest any, i que la cita sigui el 2022.