Més formació per a policies, psicòlegs, advocats i sanitaris en violència de gènere

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, han signat aquest dijous a la sala de premsa del Govern el conveni per a la formació bàsica i de capacitació dels professionals que intervenen de forma directa o indirecta en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica. En el nivell bàsic, adreçat als professionals que hi intervenen indirectament, hi participaran 200 professionals de diversos àmbits en set sessions de cinc hores de durada entre el 3 de novembre d'enguany i el 2 de febrer de l'any vinent. Més endavant es farà un segon nivell de capacitació per aquells que intervenen directament.

Les formacions, que abordaran elements com ara la igualtat de gènere, estereotips i rols de gènere, el marc jurídic de la violència de gènere o el cicle de la violència de gènere, estaran orientades a tots els professionals concernits en les diverses àrees d’actuació en les fases de prevenció, detecció i intervenció amb víctimes de violència de gènere i domèstica. Els grups que en formaran part són el Cos de Policia, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ( SAAS), els set comuns, el Col·legi de Psicòlegs i el Col·legi d’Advocats. "Hem d'intentar evitar la victimització secundària i l'interrogatori múltiple; per tant, el que hem de fer és formar al màxim els intervinents en els processos perquè siguin capaços d'extreure tota la informació que sigui necessària perquè el procés continui amb garanties amb una sola declaració de la víctima, ja que en cas contrari es pot fer entrar en contradiccions la dona pel nerviosisme i la dificultat que té d'expressar aquestes situacions", ha afirmat Filloy.

Després de l'acte de signatura del conveni, Miquel Nicolau ha explicat que "comptem amb una xarxa de col·laboradors tant institucionals com professionals que estan treballant amb nosaltres habitualment i, en el cas de la formació continuada que ens ocupa, hem fet el mateix, hem anat a buscar els experts que puguin formar de la millor manera possible amb els continguts que estan preparats en aquest primer curs d'iniciació de formació bàsica". Nicolau ha afegit que treballen en dos eixos: la formació continuada i la lluita per la igualtat de gènere.

De la seva banda, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha explicat que en aquests moments no hi ha xifres d'incidència de la violència de gènere, tot i que ha assegurat que la situació és semblant a l'etapa anterior de la pandèmia, després que durant el confinament augmentessin els casos. Però, malgrat això, ha puntualitzat que cal estar preparats per si els casos es tornen a incrementar. Sobre la formació, ha afirmat que "no crec que per part de les parts implicades es faci res malament, sinó que s'han aprovat noves lleis que s'han de saber aplicar, i per això hem de reforçar els coneixements en els protocols".