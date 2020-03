Més incendis però menys actuacions de salvament al balanç del 2019

Amb motiu de la celebració del patró dels bombers, el cos ha fet públic el balanç d'actuacions del 2019. Durant l'any passat, s'han fet un total de 5.910 actuacions, el que suposa un 2% més respecte al 2018. En l'informe es detalla que, a nivell global, les intervencions sanitàries representen un 72% del total d’accions dutes a terme pel Cos de Prevenció́ i Extinció́ d’Incendis i Salvaments (DPEIS). La segueixen les assistències tècniques, que suposen el 16%, seguit dels salvaments, amb un 7% i els incendis, que són la minoria de les atencions, amb un 5%. Andorra la Vella és la parròquia que més actuacions va concentrar (1.714), seguida d’Encamp (1.273). A Ordino es van registrar el menor nombre d’actuacions (273).

El 80% dels efectius estan adscrits a una de les distintes unitats, per tant, només un 20% són bombers generalistes. En aquest sentit, la Unió Europea recomana que la ràtio adequada és d’un bomber per cada mil habitants. Andorra disposa d'1,5 bombers per cada mil habitants.

Les xifres d’incendis

Els focs atesos pels bombers augmenten un 10% el 2019 (287 actuacions, 261 al 2018. Augment progressiu des del 2017, quan n’hi va haver 250). Des del 2010 (229), han tingut una tendència a l’alça.

D’aquests incendis, gairebé la totalitat van originar-se en un habitatge (83 casos). La resta es van produir per la crema de vegetació (47), i accidents en restaurants o hotels (22) o vehicles (23). Val a dir que 82 incendis van ser causa de motius molt variats.

Per parròquies, la majoria d’incendis es van produir a Andorra la Vella, amb 73 atencions (un 25% del total). Escaldes-Engordany va ser la segona parròquia que més incendis va patir, registrant-se’n 43 (un 15%); la segueixen Encamp, amb 39 (un 14%), la Massana amb 35 (un 12%), Canillo amb 34 (un 12%), Sant Julià de Lòria amb 25 (un 9%), i per últim Ordino, amb 24 incendis (un 8% del total).

Les xifres de salvament

Pel que fa a salvament, en canvi, hi ha una caiguda significativa del 15% d’atencions. De 486 al 2018 a 412 el 2019, tot i que la tendència en l’última dècada es manté a l’alça.

Els accidents de trànsit i els rescats de muntanya van ocupar la majoria de salvaments efectuats pels bombers, amb 146 i 137 casos, respectivament. El rescat d’animals, amb 88 casos, va ser la tercera acció de salvament que més va fer el cos. Per últim, es van produir 22 rescats en ascensors o portes tancades.

De la mateixa manera que els incendis, a Andorra la Vella es van produir la majoria de salvaments amb 97 casos, el que representa un 24% del total de les actuacions en parròquies. La va seguir la Massana amb 87 casos (un 22%), Encamp amb 56 (un 14%), Canillo amb 55 (un 14%), Sant Julià de Lòria amb 42 (un 10%), Escaldes-Engordany amb 37 casos (un 9%) i Ordino amb 23 (un 6%).

Les xifres d’assistències tècniques

Els bombers van fer 966 assistències tècniques, un 0,7% més que l’any anterior (959 al 2018). Destaquen les intervencions sanitàries, que creixen exponencialment des del 2010 passant de les 753 a les 4.245 el 2019, un 4% més que l’any anterior (4.086 al 2018). D’aquestes, la majoria (200) es van efectuar en condicionaments de calçada. La segona intervenció dels bombers més comú va ser l’obertura de portes (160), les inundacions (121) i riscos naturals (106).

Pel que fa a la divisió entre parròquies, Andorra la Vella va registrar 298 actuacions (un 31%), seguida d’Escaldes-Engordany amb 138 (un 14%), Encamp amb 135 (un 14% del total), Sant Julià de Lòria amb 115 (un 12%), la Massana amb 104 (un 11%) i Canillo amb 91 casos (un 9%).

Les xifres d’actuacions sanitàries

El Cos de Bombers va atendre 3.690 actuacions sanitàries de caràcter primari, i només 554 secundàries. De les 4.245 intervencions, 1.246 es van fer a Andorra la Vella, el que suposa un 30% del total. Per parròquies, la segueixen Encamp amb 1.043 actuacions, que són un 25%, seguida d’Escaldes-Engordany amb 658 casos (16%), la Massana amb 409 (10%), Sant Julià de Lòria amb 397 (un 9%), Canillo 272 (66%) i Ordino amb 160 (4%).