Més de 5 quilòmetres de retencions a la frontera hispanoandorrana

Des de les onze del matí s’estan generant retencions que provoquen que hi hagi fins a cinc quilòmetres de cua a l'N-145 per accedir a Andorra per la frontera hispanoandorrana. El trànsit, un cop passada la frontera, no cessa i també hi ha fins a tres quilòmetres de cues a l’entrada a Sant Julià en sentit nord a la CG-1.

#TrànsitDens a la N145- 5km d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana, CG1- 3km d'entrada a Sant Julià sentit nord,RN22-CG2-Entrada al Principat per la frontera francoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) December 27, 2019

A banda, les retencions es comencen a notar abans de la Seu d’Urgell, a la N-260, on hi ha més de 3,5 quilòmetres de cua, també en sentit al Principat. Des del servei de Mobilitat, informen que no tenien previst que aquest divendres es poguessin generar fortes retencions, però declaren que sí que preveuen que n'hi hagin durant el cap de setmana. Pel que fa a la frontera francesa, hi ha cues de fins a dos quilòmetres a la RN22.