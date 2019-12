Més de 2,6 milions d'euros en beques durant el 2017/2018

Durant el curs escolar 2017/2018 es van destinar més de 2,6 milions d'euros en beques i ajuts a l'estudi, el que correspon a un 4,1% menys que durant el curs escolar anterior. D'aquests recursos destinats, un 52,9% van ser per a l'ensenyament no superior i el 47,1% restant per a l'ensenyament superior. Del total, destaca principalment la partida per als recursos universitaris de primer cicle, que suposen el 38,6% del total de la despesa, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística.

El nombre d'ajudes atorgades al curs 2017/2018 va disminuir un 6,7% respecte al curs escolar anterior, tot i que l'import mitjà per ajuda va augmentar en un 2,8%, situant-se en 573,6 euros (372,5 euros per a l'ensenyament no superior i 1.459,2 euros per al superior). Les ajudes demandades amb més freqüència són les de menjador escolar i material per a l'ensenyament no superior i les de residència i matrícula per a les d'ensenyament superior.

Variacions del nombre d'estudiants

Pel que fa al nombre d'estudiants escolars, han finalitzat el curs 2018/2019 un total d' 11.012, el que suposa un descens del 0,3% respecte als del curs 2017/2018, que el van finalitzar 11.042 estudiants. Aquest descens es produeix per la disminució d'alumnes en els nivells de maternal, formació professional i primera ensenyança, que han baixat un 3,7%, un 2% i un 0,1% respectivament. Tot el contrari del nombre d'alumnes de batxillerat i segona ensenyança que han augmentat un 3,2% i un 1%.

Quant als diferents sistemes educatius, el nombre d'estudiants escolars del sistema andorrà són els que més augmenten, amb un 1,1% més d'alumnes, situant-se en els 4.522. La resta, el sistema espanyol i el sistema francès disminueixen en un 3,4% i en un 0,6% respectivament. En aquest apartat, també destaca l'aparició del nou centre educatiu del sistema anglès, amb 41 alumnes.

Si es mira per nacionalitats, els andorrans i els portuguesos disminueixen en un 1,9% i un 2,8% respectivament, situant-se en 8.792 i en 416, els francesos augmenten en un 9,8% (258) i els espanyols ho fan en un 6,8% (1.125 alumnes).

Material escolar

El nombre total d' ordinadors personals als centres no universitaris d'Andorra és de 3.026, repartits en 1.985 ordinadors de sobre taula, 555 ordinadors portàtils i 486 tauletes. Amb aquesta xifra, la mitjana d'alumnes per ordinador és de quatre. Aquesta dada és millor que la de la mitjana europea, que se situa als 10 alumnes per dispositiu on tan sols sis països presenten millors dades que Andorra. Els que tenen millor dotació d'ordinadors són Finlàndia i Malta amb tan sols dos alumnes per dispositiu.

Si a aquesta dada se li suma els 1.658 dispositius que els alumnes del sistema educatiu andorrà porten diàriament a classes com a suport digital del seu aprenentatge, la dada millora fins a situar-se en 2,4 alumnes per dispositiu. En els darrers quatre anys, s'ha incrementat en un 61,8% la dotació de dispositius, passant de 1.871 ordinadors l'any 2015, al total de 3.026 el curs 2018/2019.

Respecte als projectors, un 92% de les aules ordinàries d'Andorra en disposen, ja que hi ha un total de 804 projectors instal·lats. D'altra banda, 169 aules tenen pissarra digital interactiva (PDI). Durant els darrers tres anys s'ha equipat amb PDI totes les aules de maternal dels tres sistemes educatius.