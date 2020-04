Més d'1,5 milions d'euros per a tests ràpids i material sanitari

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha fet públic aquest dimecres l'import que el Govern destinarà a la compra dels tests ràpids per detectar possibles infectats de Covid-19 entre la població i l'adquisició de material sanitari. En total, l'executiu s'ha gastat 1.580.853 euros amb la voluntat de proveir-se d'un material que els titulars de Salut i Finances, Joan Martínez Benazet i Eric Jover, han destacat com a essencials per pal·liar la crisi sanitària.

Pel que fa als tests ràpids se n'ha demanat un total de 158.400 unitats, una quantitat significativament superior a la població d'Andorra. Cada aparell té un preu unitari de 9,50 euros, el que suma un total d'1.504.800 euros. Martínez Benazet va recordar, aquest dimarts, que el cribratge poblacional començarà a finals de la setmana vinent i tindrà com a objectiu detectar la immunitat de la població. Amb aquesta eina, l'Estat podrà tenir una "fotografia" del moment en què es troba la pandèmia al país i prendre així les decisions més adients.

Quant al material sanitari, que inclou -entre altres productes- mascaretes, bates o ulleres per al personal sanitari i per a repartir entre les farmàcies, l'executiu s'ha gastat un import que se situa en els 76.053 euros. A aquestes noves adquisicions, cal afegir la donació de material que el copríncep francès, Emmanuel Macron, es va comprometre a enviar a través d'una carta emesa al cap de Govern, Xavier Espot, on també anunciava una donació de 200.000 euros per part de França al fons de solidaritat creat per l'executiu.

El BOPA també fa pública la despesa que ha suposat els vols dels 39 professionals de la infermeria i la medicina cubans que han vingut al Principat per donar suport al sistema sanitari. Així doncs, l'import dels bitllets d'anada i tornada ha representat un cost de 19.811 euros. Tot i això, el Govern no haurà de fer front a aquesta despesa, ja que tal com va manifestar Jover la setmana passada, la família Sirkia es va posar en contacte amb l'executiu per fer-los saber que, com a contribució, es farien càrrec de totes les despeses originades per aquests professionals de la salut, entre les quals s'inclou els viatges d'anada i tornada al seu país.