Més parades malgrat la pandèmia

J a sigui amb mascareta i distància de seguretat, les festes de Nadal mereixen celebrar-se. Una ocasió tan especial no podia quedar-se sense la seva tradicional Fira de Santa Llúcia, que enguany aplega a la plaça de la Germandat -malgrat la pandèmia-, una trentena de parades, una xifra superior a la de l'edició anterior.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, no té dubte que "aquesta serà una fira que recordarem tota la vida, per la situació que estem vivint". Segons ha detallat Majoral, les parades s'han ubicat aquest cop dins de casetes de fusta, "en un format acollidor", per poder complir millor amb les mesures sanitàries establertes. "Volem aportar vida a la parròquia i revitalitzar-la, ajudar els comerciants en aquests moments tan difícils, i molt especialment, començar a donar il·lusió als infants aquest mes de desembre, perquè la fira de Santa Llúcia no deixa de ser l'inici de les festes de Nadal", ha afegit el cònsol major de Sant Julià.

La trenta-sisena edició de la Fira de Santa Llúcia té un convidat molt especial: el torró d'Agramunt. En la inauguració de l'esdeveniment nadalenc, aquest dissabte, s'ha fet una demostració en directe de l'elaboració d'aquest producte amb Indicació Geogràfica Protegida, on s'hi ha sumat el cònsol major, el mossèn de la parròquia Pepe Chisvert i l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández. Precisament Fernández s'ha mostrat molt satisfeta de poder portar, per primera vegada, aquest tipus d'exposició al Principat d'Andorra i "demostrar que el torró pot ser un producte consumit tot l'any, no només al desembre".

A més de les parades de joguines, bicicletes, productes tradicionals i artesans, s'espera que durant aquest cap de setmana hi hagi concerts i actuacions que animin els ciutadans a acostar-se a la fira. Des del comú han explicat que alguns botiguers "s'han assabentat tard de l'esdeveniment i haguessin volgut tenir també una parada", i per això creuen que l'any vinent superaran la trentena d'expositors.