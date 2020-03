Més de 7.000 persones demanen al Govern congelar les hipoteques, els lloguers i els deutes

Fa tan sols quatre dies que es va llençar, a través de la plataforma 'change.org', una petició dirigida al Govern per tal d' aturar les hipoteques, els lloguers i els crèdits a tots els treballadors d'Andorra. La campanya, que es va establir amb l'objectiu d'arribar a les 10.000 signatures per tal d'enviar-la al Govern, ja en porta més de 7.600.

En el portal web on es recullen les signatures s'explica que pel motiu de la crisi del coronavirus, són molts els andorrans que es troben en una situació econòmica molt adversa i demanen mesures com les implantades en altres països com són una congelació dels lloguers, les hipoteques i dels deutes bancaris fins que es restableixi la normalitat. A més, ho consideren bàsic per poder-se quedar a casa tal com es demana des de les institucions. En els motius, expliquen que també creuen que és important mantenir el confinament, però no ho veuen tan fàcil perquè actualment els deutes s'han de seguir pagant.