Més de 400 persones assisteixen a la gala benèfica contra el càncer infantil

Fins a 430 persones han assistit aquest dijous al vespre a la gala benèfica #tutambésumes, organitzada per Andbank, i que té la finalitat de lluitar contra el càncer infantil. Els ingressos recaptats aquesta nit aniran adreçats al projecte 'Pediàtric Càncer Centre Barcelona', un centre monogràfic pel tractament del càncer que esdevindrà el més gran d'Europa i que té la voluntat d'arribar a 400 nous casos de càncer l'any. Tal com ha confirmat el director gerent de l'hospital Sant Joan de Déu, el doctor Manel del Castillo, l'objectiu del nou centre, que es depenja de l'hospital que dirigeix, és "poder tenir més capacitat de curar, ja que tindrem més experiència i més capacitat de fer recerca", així com introduir tractaments innovadors "que no són freqüents en altres hospitals".

L'edifici, ja en construcció, "s'ha fet possible gràcies a les donacions d'una gran part de la societat civil i a les institucions", entre les quals Andbank hi ha fet una elevada contribució. El projecte té un cost aproximat de 30 milions d'euros, una xifra que ja es va assolir el 18 d'octubre del 2018. Del Castillo ha reconegut que un dels grans reptes de l'hospital Sant Joan de Déu és la malaltia minoritària, com és el cas del càncer infantil i, per poder seguir treballant en la recerca de la seva cura, "és necessari concentrar totes aquestes malalties minoritàries en pocs hospitals" per tal de "poder fer les coses millor".

La col·laboració entre l'hospital català i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ( SAAS) va començar fa cinc anys amb un doble objectiu: d'una banda, donar suport en l'àmbit pediàtric a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell intentant reforçar les seves capacitats portant professionals de Barcelona al país i, de l'altra, atendre per una via preferent a pacients andorrans a l'hospital Sant Joan de Déu. En aquest sentit, el centre de la capital catalana ha atès durant aquest temps 22 infants andorrans amb càncer.

La gala també ha comptat amb una actuació de l'artista Ainhoa Arteta, qui ha manifestat ser "una privilegiada" per poder contribuir amb causes tan solidàries com aquesta. Es tracta, per tant, del segon concert que fa en favor de l'hospital barceloní i ha reconegut sentir predilecció pels "éssers més desprotegits". Així, ha declarat que davant casos com aquests se sent més motivada i emocionada que mai per pujar a dalt de l'escenari.

Per últim, el director general d'Andbank, Ricard Tabau, ha manifestat que aquest és un projecte "amb molt sentit i d'elit en l'àmbit continental", ja que el Sant Joan de Déu és un dels tres centres al món que més avançats estan quant al tractament del càncer infantil i l'únic que es troba a Europa.