Més presència policial al Pas de la Casa pels festivals de música

La policia ha procedit a reforçar la presència al Pas de la Casa tenint en compte la celebració de dos festivals musicals a la vila encampadana, des de la darrera setmana de gener i fins el 8 de febrer d’enguany.

D'aquesta manera, tal com informen des del cos de l'ordre a través d'un comunicat, van començar a dissenyar el pla especial de control, que compta amb un grup d’efectius policials antiavalots, amb motiu d’aquests dos esdeveniments, un dels quals se celebra aquests dies, i tenint en compte que es preveu que generin una afluència de més de 1.500 persones setmanalment.

En aquest sentit, afegeixen des de la policia, la finalitat principal del dispositiu és "vetllar per la seguretat a la vila durant el període esmentat per tal que hi hagi tranquil·litat a la via pública, garantint els drets i llibertats de tots els ciutadans, així com el descans dels residents i turistes".