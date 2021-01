Més de 20 quilòmetres de ruta per saludar tots els infants

Els Reis d’Orient, en una sola carrossa, recorren aquest dimarts a la tarda els carrers d’ Andorra la Vella. Els tres mags faran un recorregut d’una vintena de quilòmetres passant “per tots els barris” de la capital perquè els infants els puguin veure des dels seus balcons o des de les voreres de prop de casa seva. A dos quarts de cinc de la tarda han iniciat la ruta a la plaça Guillemó que els porta fins a Santa Coloma i la Margineda i de tornada cap al centre d’Andorra la Vella, des d’on han sortit.

El conseller de Cultura i Promoció Turística del comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha manifestat que “des del comú, conjuntament amb els Reis”, s’ha optat aquest any per una cavalcada adaptada a les circumstàncies a què obliga la crisi sanitària i per això s’ha organitzat una sola carrossa en què viatgen Melcior, Gaspar i Baltasar per saludar els nens. El conseller ha manifestat que evidentment es tracta d’una cavalcada totalment diferent a les d’altres anys en què hi ha una desena de carrosses i “molts voluntaris i molts nens que fan d’ajudants dels Reis” i que aquest any no hi han pogut participar. A més, cal recordar que habitualment es fa la cavalcada conjunta entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i enguany s’ha optat perquè cada parròquia fes un acte pel seu compte, per evitar aglomeracions. De fet, a Escaldes ja des d’aquest matí els infants podien veure els Reis per fer-los arribar el missatge d’allò que havien demanat.

A Andorra la Vella, tot i que no hi ha hagut l’ afluència que hi ha altres anys algunes famílies han sortit al carrer per saludar la comitiva dels tres mags.