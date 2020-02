Aigua d'alta pressió per netejar els carrers

El departament d'Higiene del comú d'Andorra la Vella ha iniciat aquesta setmana un pla de xoc, que comença en fase de prova pilot, per millorar la neteja dels 42 quilòmetres de carrer i dels més 80 quilòmetres de voravies de la parròquia. Des d'aquest dilluns la neteja habitual s'ha intensificat amb una acció específica, sectoritzada per barris, que utilitza aigua d'alta pressió. La voluntat és incorporar un reforç de la neteja de manera cíclica. A través d'un comunicat, el comú indica que un cop s'hagi completat el reforç de la neteja es podrà establir un cicle periòdic d'accions suplementàries d'higiene a la via pública amb alta pressió, de manera que cada deu o quinze dies es repeteixi a la mateixa zona.

Des del dilluns, s'ha reforçat la neteja a l'avinguda Doctor Mitjavila, Fener Boulevard, Riberaygua i Travesseres, els Marginets, Terravella i Jovial, Doctor Vilanova, avinguda Meritxell, Prat de la Creu, Pompeu Fabra i Fiter i Rossell, i al carrer de la Grau. La propera matinada s'iniciarà la neteja a partir de la rotonda de Tobira, avinguda Príncep Benlloch i avinguda Santa Coloma. L'acció s'estendrà en direcció sud els dies successius.

Aquest pla de xoc té com a objectiu reduir la brutícia dels carrers, sobretot després de l'episodi de neu i posterior salat de la via pública, que s'ha sumat a un llarg període sense pluges que ha acumulat pols. Finalment, en el mateix comunicat, el comú apel·la al civisme dels ciutadans, sobretot als propietaris dels gossos, i recorda l'obligació de recollir els excrements i ruixar els orins de les mascotes. En total, la brigada d'higiene del comú està integrada per uns cinquanta treballadors.

Una bona fórmula

“Som exigents amb la neteja”, ha posat en relleu la cònsol major, Conxita Marsol, afegint que “el comú hi destina molt efectius” ja que és un tema que els "preocupa". Al mateix temps, lamenta que hi hagi encara gent amb actituds incíviques. La cònsol major ha destacat que aquesta prova pilot se’ls va ocórrer parlant amb la gent i veient el que es fa en d’altres ciutats. Les primeres impressions, ha dit, “és que pot ser una bona fórmula per fer una neteja relativament ràpida i bastant profunda”.

Marsol destaca que el comú continuarà incidint en la neteja i fent campanyes de conscienciació tot i que admet que “per culpa d’alguns” s’hauran de prendre mesures. En aquest sentit, posa en relleu que estan pendents de la implantació de l’ADN dels gossos, per establir els protocols i començar, ja, a “posar les primeres sancions perquè no és difícil recollir els excrements” i creu que tothom ha de ser “responsable” de la seva mascota. “Hauríem d'aconseguir embrutar menys, és el que ens agradaria, que tots ens féssim la parròquia nostra, com si fos casa nostra”, conclou Marsol.