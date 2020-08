Més recuperats que nous casos de coronavirus

Dotze nous casos de coronavirus al país eleven els casos totals a 937, deu dels quals són contactes de casos ja confirmats que ja es trobaven en aïllament i dos són casos nous. El Govern ha actualitzat aquest dilluns les dades sanitàries sobre la Covid-19, entre les quals destaca els catorze nous recuperats respecte a la darrera actualització, situant les persones que han superat la malaltia al país en 821.

Així, la xifra de casos actius disminueix fins a 64, després que hi hagi més persones recuperades que nous casos. D'altra banda, les defuncions es mantenen estables en 52 i no hi ha cap pacient ingressat a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per coronavirus.