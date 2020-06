Més cribratges a centres sociosanitaris i als treballadors del Pas de la Casa

Després del brot que es va detectar al centre sociosanitari Salita es va fer un cribratge i aquest dijous se'n farà un segon per testar tot el personal i els residents. De fet, i pel que fa als centres sociosanitaris el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que s’han fet proves a Clara Rabassa i que cap ha estat positiva. A més, aquest dimecres es faran TMA als usuaris de l’Albó (la residencia de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell) i dijous es farà un cribratge al personal del Pas de la Casa més exposat als visitants. De fet, ha concretat que es cribraran 96 persones en una acció voluntària en què es col·laborarà amb el comú d’Encamp, que farà la crida entre els possibles participants. També hi ha previst fer un cribratge als centres escolars.

Martínez Benazet ha manifestat que la situació al país és “bona” però que no es pot parlar “de la fi de la malaltia” amb la qual cosa cal actuar “amb cautela”. També ha manifestat que aquest dimecres el consell de ministres aprovarà el protocol per als centres sociosanitaris “molt mesurat” i que permetria que ja aquesta setmana les famílies puguin anar a veure les persones que hi resideixin. El protocol, ha manifestat, vol donar “la millor qualitat” als residents i també la màxima “protecció”.