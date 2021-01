Més tràmits en línia i menys atenció presencial

Al llarg del 2020, Andorra Telecom ha rebut un total de 192.400 trucades al 115, el número de telèfon informatiu de la companyia, fet que representa un augment del 6% respecte del 2019, en què es van rebre 181.200 trucades. Aquestes dades suposen que, de mitjana, la parapública hagi atès 1.000 demandes telefòniques mensuals més que en l'any anterior. A més, s'ha registrat una davallada del 34% en el nombre d'usuaris atesos de forma presencial a l'agència comercial, donat que els clients van optar per altres canals de comunicació per fer les seves gestions durant l'any passat.

Segons ha explicat la companyia, el motiu pel qual s'han incrementat el nombre de trucades està relacionat amb la pandèmia. Les restriccions imposades pel Govern durant aquest temps han provocat que els clients no s'hagin pogut desplaçar, per la qual cosa s'han decantat per utilitzar la via telefònica o bé el canal web. Tot i això, la tipologia de les demandes han estat molt similars, i principalment tenen a veure amb gestions que en moments anteriors Andorra Telecom no oferia per telèfon.

Pel que fa a l'agència comercial, durant el 2019 es van atendre 5.341 clients, mentre que en tot el 2020 la xifra ha estat de 3.589. Aquesta reducció està relacionada amb l'agilització d'altres canals per tal d'evitar desplaçaments a la botiga i, a més, durant els pitjors moments de la crisi sanitària també es va reduir l'horari d'atenció presencial. Així mateix, és evident que la nul·la arribada de turistes i temporers és un altre fet que contribueix a aquesta davallada, ja que, habitualment, eren les persones que més feien els seus tràmits de manera presencial. En aquest sentit, la tipologia de les demandes no ha canviat, sinó la manera de fer-les (menys presencial i més en línia).

Per últim, cal recordar que a l'inici de la pandèmia va créixer la contractació dels serveis relacionats amb el teletreball, com és el cas de gaudir de més velocitat de navegació per internet, disposar de 'routers' avançats, IPs fixes, forfets de minuts i desviament de trucades.