Més tranquil·litat després de rebre explicacions

La reunió que responsables del Govern, el delegat de l’ensenyament francès, la direcció de l’escola i el cos docent, a més a més de tècnics, han mantingut aquest dimecres a la nit amb els pares dels alumnes de l’escola francesa d’Ordino ha servit per donar “la tranquil·litat que calia”, en certa manera, als progenitors després d’uns dies de neguit. Tot i que encara no se saben els resultats finals de totes les proves, tal com es va posar en relleu en la reunió encara queden algunes per rebre’s, la normalitat va tornant a poc a poc al centre, segons les fonts de l’associació de pares consultades. La situació encara no està normalitzada al cent per cent ja que encara hi ha pares amb “dubtes” però la informació que es va rebent sembla que ha servit una mica per apaivagar la preocupació.

Tal com es va posar en relleu en la reunió que es va mantenir aquest dimecres al vespre, tots els resultats que s’han obtingut fins ara són negatius, és a dir, que no s’ha detectat cap element que justifiqui el brot d’urticària que han patit els infants. Encara falta el resultat d’unes darreres proves i els pares van rebre el compromís que les aules on estaven els infants que van resultar afectats pel brot romandran tancades fins que no s’hagi fet una tasca de neteja a fons i, tal com ha explicat el ministre portaveu Eric Jover, fins que no es tinguin tots els resultats. A més, les mateixes fonts consultades assenyalen el fet que l'afectació hagi anat a la baixa i que no consti que aquest dimecres ni tampoc aquest dijous hi hagi, de moment, cap rebrot de la urticària.

Segons les fonts consultades, els progenitors han viscut la situació de manera diferent, ja que mentre que n'hi havia que estaven molt preocupats, n'hi havia d'altres que en veure que l' afectació no era greu, i que semblava més o menys controlada, ha fet que estiguessin més o menys tranquils i han enviat els fills amb normalitat al centre. Aquest dijous al vespre hi ha prevista una segona reunió, ja que les trobades s’han dividit per grups d’edat.